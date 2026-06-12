歌手の島谷ひとみが9日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜 後8：54）に出演。持参した“お宝”の鑑定結果に驚いた。【写真＆動画】同日放送…「歴史上の史料の新しい発見」衝撃の鑑定結果が飛び出たねねの書状島谷の持参した“お宝”は応援者から「縁起が良いから持っといて」と贈られた九谷焼の花瓶。裏に刻まれた文字から明治9（1876）年、アメリカ・フィラデルフィアでの万博に出品された品だということが