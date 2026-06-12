歌舞伎俳優・中村橋之助（30）と元乃木坂46で俳優の能條愛未（31）が14日放送の、ABCテレビ・テレビ朝日系『新婚さんいらっしゃい！』（毎週日曜後0：55）に出演する。【写真】「これで合ってるのかな？と終始ソワソワ。笑」中村橋之助＆能條愛未の神前式でのレア2ショット※2枚目番組55周年を記念した1時間スペシャルのゲストとして、5月30日に列席者1000人を超える豪華な結婚披露宴を開いたばかりの橋之助と能條夫妻が登