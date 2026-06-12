“密室心理戦”の緊迫した世界観を表現映画『黒牢城』（19日公開）が、刀剣育成シミュレーションゲーム『刀剣乱舞ONLINE』とのコラボビジュアルが解禁された。劇中で孤高の城主・荒木村重（本木雅弘）と息を呑む極限の心理戦を繰り広げる、囚われの危険な天才軍師・黒田官兵衛（菅田将暉）の愛刀である、刀剣男士「安宅切（あたぎぎり）」が描かれた。【写真】荒木村重（本木雅弘）と一触即発？安宅切の主・黒田官兵衛（菅田将暉