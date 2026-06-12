六星占術などで絶大な人気を誇った故・細木数子さんの娘で占い師の細木かおりさん（47）がこのほど、テレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい第3弾」（20日後7・54）に出演。母を描いたNetflixの大ヒットドラマ「地獄に堕ちるわよ」の裏事情をぶっちゃけた。同番組は上沼が足を踏み入れたことのない“未体験ゾーン”に降臨し大暴れする人気特番。かおりさんは、京都市内にある、生前数子さんが建てた豪邸で上沼の訪問を