■テレ東『キテレツキテル!?』が誕生「番組が継続してできるようになればうれしいな」5人組グループ・KEY TO LITにとって初の地上波特番『キテレツキテル!?』が、テレ東で13日深夜1時25分より2週連続で放送されることが決定した。【写真】爽やか…ブルー基調のファッションで登場するKEY TO LIT同番組は、“これから輝くスターになるために、その際立つ最強の個性を世間の皆さんにもっと知ってもらいたい”という、KEY TO LIT