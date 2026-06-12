タレント上沼恵美子（71）が“未体験ゾーン”に降臨し大暴れするテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい第3弾」（20日後7・54）のロケがこのほど京都市内で行われ、生前親しかった故・細木数子さんの豪邸を訪れた。上沼が細木邸に足を踏み入れるのは約20年ぶり。細木さんの後継者で娘の占い師・細木かおりさん（47）に出迎えられ「億はする」という和室の欄間や生前の衣装、豪華な調度品の数々にため息をもらした。2人