きょうは晴れ間の出る所が多くなりますが、東日本や北日本は上空の寒気の影響で大気の状態が不安定となります。急な強い雨や落雷、突風やひょうに注意が必要です。東海や西日本は30℃近くまで上がり、日差しが暑く感じられそうです。【東〜北日本 午前中から雷雨も】梅雨前線は沖縄付近に停滞して、西日本から北日本は晴れ間の出る所が多いでしょう。ただ、上空にはこの時季としては強い寒気が流れ込むため、東日本や北日本を