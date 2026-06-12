タレントの上沼恵美子（71）が出演するテレビ大阪『上沼恵美子を沼らせたい』第3弾が20日午後7時54分から、関西ローカルで放送される。【番組カット】”大豪邸”細木数子邸で懐かしいアルバムを見る上沼恵美子ら70歳を過ぎた上沼恵美子は知らないことだらけ…そんな上沼がこれまでに経験したことのないさまざまな世界を初体験。その世界に精通する人（＝沼り人）のオススメプレゼンを通して、沼っていく様子を紹介する。第3