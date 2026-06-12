生まれも育ちも大阪の岸和田なのになぜか、プロ野球は巨人ファン。その訳は唯一無二のヒーロー、長嶋茂雄さんがいたからです。だってフィールドでの溌剌（はつらつ）プレーはもちろん、テレビのインタビューを見ているだけで心がウキウキしてくるんですから。いつも明るくて前向き。厳しい人生を切り開くためには最も大切なことですよね。いつか巨人軍の選手の皆さんに自分がデザインしたウエアに袖を通してもらいたい。この職