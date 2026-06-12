不動産価格の高騰と日銀の利上げ局面が重なり、住宅ローンを取り巻く環境はかつてないほど複雑さを増しています。住宅ローンの比較サービス「モゲチェック」を運営するMFSの塩澤崇さんに、最新のトレンドから金利選択の考え方、今後の不動産市場の見通しまでを伺いました。【写真でみる】35年で5000万円借入のケース（モゲチェック試算）毎月返済額は？住宅ローンの2大トレンド--「超長期ローン」と「変動金利」ーー最近の住宅ロー