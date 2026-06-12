俳優の永尾柚乃と松尾諭が、27日放送の土曜プレミアム『世にも奇妙な物語 ’26夏の特別編』（後9：00）の3作品目『おじさんになりたい』でダブル主演を務めることが発表された。【写真】スーツ姿で笑顔でプレゼンする永尾柚乃『世にも奇妙な物語』は、1990年4月にレギュラードラマとして放送を開始し、その後は特別編という形で年に2度放送。これまで各時代を代表するような作家や脚本家と豪華俳優を掛け合わせることによって