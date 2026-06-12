大相撲パリ公演を前に、エッフェル塔の前でフランスパンを食べる大の里（右）と豊昇龍の両横綱＝11日、パリ（共同）【パリ共同】大相撲の豊昇龍と大の里の両横綱が11日、パリ市内へ観光に出かけ、名所のエッフェル塔を背景に記念撮影をするなど「花の都」を満喫した。31年ぶりに開催のパリ公演（13、14日）へムードが高まり、大の里は「やっとフランスに来たんだなと実感が湧いた。楽しみながら、相撲も頑張っていきたい」と笑顔