いよいよ梅雨入り。2026年人気の除湿機はどれ？ 【写真を見る】“サーキュレーター付き”や“リカちゃんコラボ”も…梅雨を乗り切る「最新除湿機」【THE TIME,】 部屋干し＆梅雨でジメジメ増『積水ハウス 総合住宅研究所』の調査では、25歳から44歳の半数以上の人が「晴れでも室内に干す」と回答するなど、部屋干しをする人が増えています。それに伴い、問題となるのが…「帰ってきた時に開けた瞬間の“ニオイとか湿度”