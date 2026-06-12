タレント上沼恵美子（71）が“未体験ゾーン”に降臨し大暴れするテレビ大阪の特番「上沼恵美子を沼らせたい第3弾」（20日後7・54）のロケがこのほど京都市内で行われた。第2弾に続きホスト役のお笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」小杉竜一（52）と嵐山での食べ歩きや屋形船を体験し、生前親しかった故・細木数子さんの豪邸も訪れた。細木邸では数子さんを描いたNetflixの大ヒットドラマ「地獄に堕ちるわよ」の話題にも。小