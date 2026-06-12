BS-TBSは7月6日から新番組『アナタのお宝ハウマッチ 〜夢を叶える買取バラエティー〜』を放送する。毎週月曜午後11時30分から30分、全12回の予定。【画像】お宝＆思い出の品に悲喜こもごも…新番組『アナタのお宝ハウマッチ』家に眠っているお宝や思い出の品をプロの査定員がガチ査定＆買い取りをして、夢をかなえるお手伝いをする番組。家に売りたいモノがないか、お金が手に入ったらかなえたい夢がないかを一般人に街頭で聞