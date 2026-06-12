5度目の大舞台に挑む39歳の長友佑都選手が、FIFA公式インタビューで決意を語りました。インタビュー冒頭、記者から何回目のワールドカップかと聞かれると、左手を広げて「5回目です」とどや顔で答えた長友選手。今大会は、目標となる優勝へ向けて、「長い間代表でも戦っていますし、ワールドカップも4回経験しているので、その経験を若い選手に伝えていく」と自身の役割を語りました。長友選手といえば、前回のカタール大会で連呼