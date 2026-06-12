【ドラゴンクエストモンスターズ４ 枯れ木の国のビアンカ・フローラ】 12月3日 発売予定（Steam版のみ12月4日発売予定） 価格： 8,470円（パッケージ版） 7,700円（ダウンロード版） スクウェア・エニックスは、12月3日に発売を予定しているプレイステーション 5/Xbox Series X|S/Nintendo Switch 2/Nintendo Switch/Steam/Micro