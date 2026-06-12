南ア→ブラジル2つのW杯の間で連発したまさかの事態2010年南アフリカワールドカップ（W杯）で、下馬評を覆すベスト16進出を果たした日本代表。その中心選手として全4試合に出場し、身を粉にして走り抜いた大久保嘉人氏だったが、大会後には「引退」の二文字が頭をよぎるほどの絶望感を味わっていた。「FOOTBALL ZONE」で今回の北中米W杯の特別解説を務めるにあたり、自身が関わった日本代表の激闘を再びフォーカス。今回は、代