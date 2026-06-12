楽天は11日、巨人との試合（楽天モバイル）に8−2で勝利。先発・瀧中瞭太が8回4安打・6奪三振・3四死球・2失点の力投で今季3勝目をマークした。11日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』では瀧中の投球をピックアップ。解説で出演していた平石洋介氏は「今年真っすぐの走りもいいんですけど、カーブとか落ち球もブレーキが効くんです。その中でも特にスライダーは曲がりは大きくないんですが、押し出すような軌道が良