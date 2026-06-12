北中米W杯サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）が11日（日本時間12日）に開幕した。米国、カナダ、メキシコによる史上初の3か国共催で行われるサッカーの祭典。大会を盛り上げるべく、過去のW杯の名珍場面を振り返る。今回は2022年カタールW杯で見られた日本人サポーターの善行。大会のたびに日本人らしさが注目されるW杯。前回カタール大会の開幕戦、エクアドルが開催国のカタールに2-0で勝利した。試合後、日本のユニホー