14日に阪神芝2200メートルで決戦中央競馬のG1・宝塚記念は14日、阪神芝2200メートルで行われる。11日に出走馬18頭と枠順が確定。さらにJRAから各馬の調教後の馬体重が発表されると、競馬ファンが騒然となった。豪華メンバーが集った上半期を締めくくる大一番。11日、JRAから調教後の馬体重が発表された。昨年のダービー馬で、今年は大阪杯、天皇賞・春とG1を連勝しているクロワデュノール（牡4、斉藤崇）は前走から2キロ増。