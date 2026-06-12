新たに発表された「macOS 27 Golden Gate」では、ウルトラワイドディスプレイへの対応が拡張されています。 アップルによれば、macOS 27 Golden Gateではウルトラワイドディスプレイで「5K・120Hz」など、より高い解像度とリフレッシュレートが利用できるようになるとのこと。 現行のmacOSもウルトラワイドディスプレイには対応しているものの、解像度やリフレッシュレートは低めに制限されています。 それでも、たとえば