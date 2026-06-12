第3戦 スウェーデン（FIFAランキング38位）放送日時：6月26日朝8時〜 NHK、BSP4K【注目選手】ヴィクトル・ギョケレシュ（28）、アレクサンデル・イサク（26）圧倒的な得点感覚が光る完全無欠の2機の″爆撃機″ズラタン・イブラヒモビッチ、ヘンリク・ラーション、フレドリック・ユングベリ--。古くからのサッカーファンにとって、スウェーデンと聞いて浮かぶのは、彼ら往年の名フォワードたちであろう。今大会のスウェーデン代表に