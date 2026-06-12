眼科医からの勧めもあり、日々の外出時にサングラスが手放せない私。しかし子どもの運動会当日、あるママ友から「芸能人気取り？」と心ない一言を放たれて……？ 目を守るために必死な私が、サングラスを外せない切実な理由とは？ 友人が、体験談を語ってくれました。 医師からの勧め 私は緑内障の診断を受けたのをきっかけに、日々サングラスを使っています。 元々黒目の色素が薄い私は、眼科医からもサングラスを勧