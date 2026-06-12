【経済ニュースの核心】外国人の不動産取得規制「見送り」でも残る課題 不透明な取引の追跡を困難にする法務省の愚策ソフトバンクグループ（SBG）は、フランスに最大750億ユーロ（約14兆円）を投じ、人工知能（AI）向けの巨大データセンターを建設すると発表した。SBGはデータセンター事業へと事業分野を拡大、同時に「規模の経済」を追求し、他社を寄せ付けないように事業展開している。SBGの株価は6月2日に年初来安値から約3