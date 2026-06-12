福岡市博多区で、6月11日から、国の伝統的工芸品「博多織」の製品を集めたイベントが始まりました。生活に取り入れやすい「小物」をテーマにしています。 福岡市博多区の「はかた伝統工芸館」では、博多織の製品1000点以上が展示・販売されています。国の伝統的工芸品である博多織は、多くの縦糸を使う絹織物で、しなやかさと丈夫さが特徴です。 今回のイベントでは、人気キャラクターとコラボしたポー