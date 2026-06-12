みなさんは、今年1月の発売からわずか半年ほどで累計出荷数600万本を突破した話題の商品「MILKMANIA（ミルクマニア）」をご存じでしょうか？SNSでも、「見かけたら即買い」「知らない人は人生損してる」と、やみつきになる人が続出している人気商品です。じつは、この商品を販売しているのは、コンビニ菓子の定番「ブラックサンダー」を販売している有楽製菓。ミルクマニアは、有楽製菓における“第2の柱”になるべくして生