超党派の社会保障国民会議で議論が進められている、飲食料品の消費税減税。政府は2年間限定で現状の税率8％から1％に引き下げる方向で調整に入ったが、農産品目では、その「7％」分の減税効果も吹き飛びそうな勢いの値上げが懸念されている。【もっと読む】原油・ナフサ不足で迫り来るリフォーム危機…塗装・防水工事の倒産「2000年以降で最多ペース」の衝撃全国で産直事業を展開する「農業総合研究所」は、中東情勢の農業への