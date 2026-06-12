TBSの山本恵里伽アナウンサー（32）がラジオで「事実婚」を明らかにしたことが話題になっている。9日スポーツニッポンが報じると、6000件近い賛否両論のコメントが書き込まれた。【もっと読む】高市チルドレンのタカ派度をチェック 新人議員66人総点検で見えた「いまの自民の縮図」山本アナはラジオでこう語った。「私も夫も名字を変えずに家族になりたかった」「法律婚だと婚姻届を出す行為に代わるような形で、事実婚契約の