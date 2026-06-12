◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）開催国メキシコを開幕戦勝利に導いたハビエル・アギーレ監督は、かつて日本代表監督に就任したが、過去の八百長疑惑により、就任わずか１９５日で解任された経験を持つ指揮官だ。２０１４年ブラジルＷ杯で１次リーグ敗退に終わった日本代表。イタリア出身のザッケローニ監督の後任として、白羽の矢が立ったのがメキシコ出身