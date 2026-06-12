女優の木南晴夏が１２日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。木南はインスタグラムに「『今夜、秘密のキッチンで』今夜１０時から第１０話ですいよいよ残り２話となりました。どうか結末まで見届けてください」と、出演作品を告知した上で、「とにかく風の強かった海ロケ。強風に耐えるあゆみさん」とつづり、日傘を手に強風をしのぐ様子や撮影中の様子などをおさめた写真をアップ。さらに「ケイとあゆみのイ