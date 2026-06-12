中島健人（32）が11日、都内で主演映画「ラブ≠コメディ」（紙谷楓監督、7月3日公開、読み：ラブノットコメディ）の完成披露試写会に登壇した。主人公・神崎麗司は俳優業と音楽活動を両立する役で「ハーフドキュメンタリーなのかなって。ちょっと僕に似すぎてるんで」。主題歌と劇中歌、計3曲の作詞作曲も担当した。「ラブコメのようでラブコメじゃない、お仕事ムービーというところで本当にお気に入り。日本中の方を元気にできた