女優土屋太鳳（31）お笑いコンビEXITが11日、都内で、ゲスト声優を務めたアニメ映画「それいけ！アンパンマンパンタンと約束の星」（矢野博之監督、6月26日公開）完成披露上映会に出席した。土屋は「子どもの保育園の先生やお母さん方に『出演されるんですか』と声をかけていただきました」と喜んだ。2児のパパのりんたろー。（40）も「日頃から助けられています」とアンパンマンに感謝した。戸田恵子（68）中尾隆聖（75）も出席