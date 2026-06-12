ボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。76歳だった。11日に所属事務所が発表した。近親者のみで葬儀・告別式が執り行われ、お別れの会などは未定。11敗を喫しながら3度目の挑戦で、下馬評を覆して世界王座を獲得。5度の防衛に成功し「幻の右」「ガッツポーズ」など伝説を残した。引退後はタレントや俳優としても活躍していた