「足の神様」として知られる大阪府豊中市の服部天神宮で11日、サッカー・ワールドカップ（W杯）北中米大会での日本代表の活躍を祈る必勝祈願祭が営まれ、サポーターらが駆け付けた。W杯の祈願祭は、日本が初出場した98年フランス大会からで今回が8回目。本殿には4年に1度、W杯期間限定の神札（おふだ）がまつられ、公式球、日本代表のユニホームが飾られた。加藤芳哉宮司（67）が祝詞を読み上げた後、参列者が玉串を奉納して選手た