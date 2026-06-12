鄙びた温泉街、迷路のような路地、静かにたたずむ木造駅舎…。一度も来たことはないのに、なぜか懐かしく心惹かれる。そんな、郷愁溢れる風景を求めて旅する「一人旅研究会」こと栗原悠人さん。栗原さんが全国各地でカメラに収めた心揺さぶるシーンをお届けする。写真・文＝栗原悠人豪雪地帯、青森・黒石市の山奥に位置する秘湯の一軒宿を訪れた。電気や電波が通っておらず、夜はランプの淡い光が周囲を優しく照らし、旅情を誘う。