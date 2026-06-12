ボクシング元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんが6月2日、肺炎のため、都内の病院で亡くなった。76歳だった。11日に所属事務所が発表した。ボクシングで頂点に立ったガッツさんは芸能界でも独特のキャラクターで人気者となり多くの人の記憶に残るタレントだった。◇◇◇出演作が途切れることがなかった05年の取材にガッツ石松さんは「これまでの人生、死にもの狂