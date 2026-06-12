米移籍情報サイト「トレード・ルーマーズ」が、タイガースのエース、タリク・スクバルが6月13日のガーディアンズ戦に復帰、先発することについて報じている。A.J.ヒンチ監督が発表した。スクバルの早期復帰は驚異的。タイガースは5月初め、エース左腕が肘の遊離体を除去するため関節鏡手術を受けると発表していた。その手術から、まだ5週間も経っていない。にもかかわらず、スクバルはすでにリハビリ登板を1度こなし、タイガー