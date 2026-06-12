メンズコンセプトカフェの従業員の男が、女子中学生を客として入店させた疑いで逮捕されました。田中新一郎容疑者（21）は2月、東京・歌舞伎町のメンズコンセプトカフェに女子中学生（14）を未成年と知りながら客として入店させた疑いが持たれています。田中容疑者は「ノルマのために来てほしい」などと女子中学生を誘っていたということで、調べに対し容疑を認めています。