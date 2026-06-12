宮野真守（43）が11日、都内のEX THEATER ARIAKEで今日12日に開幕する、単独初主演の劇団☆新感線の音楽劇「アケチコ！〜蒸気の黒ダイヤ、あるいは狂気の島〜」のフォトコールと取材会に出席した。「ついに開幕すると思うと楽しみで仕方ない」と意気込んだ。初共演のWEST．神山智洋（32）から「『マモちゃん』と呼べるようになった」と感謝されると「面白いのが『マモちゃん〜なんですか？』と、そこ、敬語」とツッコんだ。これに