ボクシングの元WBC世界ライト級王者でタレントのガッツ石松さんが肺炎のため亡くなった。76歳だった。21年前。55歳のガッツさんにインタビュー取材をした。この時に過去の女性関係について聞いた。「初体験は16歳。一晩で5人を相手にしたこともあり、最高齢は68歳。オカマちゃんとも1回ある」と過去に明かしていた。その確認をすると「そうだよ」とスンナリと認めた。調子に乗って「今の女性関係はどうですか？」と聞いてみると「