子犬を迎えた日の心温まるワンシーンが反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で220万回再生を突破し、「幸せを掴んだね」「可愛すぎて大変」「ホッとしたんだね」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：お迎え直後の『小さな赤ちゃん犬』→車で帰っていたら、お膝の上で…とんでもなく尊い光景】 緊張していた子犬が… YouTubeチャンネル「柴犬ノンくん」の投稿主さんが紹介し