わんこたちに言葉が通じた瞬間の様子が反響を呼んでいます。 話題となっている投稿は記事執筆時点で301万回再生を突破し、「意志疎通ができててビックリ」「言葉を理解してる」「本当頭いいなぁ！」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：2歳の女の子の『大切なもの』が壊れていたので、犬達に『どっちがやったの？』と聞いた結果…まさかの光景】 松ぼっくりが壊された YouTubeチャンネル「シヴァ犬こ