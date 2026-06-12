札幌の水族館でことし3月に誕生した、世界一小さなペンギン「フェアリーペンギン」。 多くの応募の中から、ついに名前が決まりました。小さな体を揺らしながら、歩くのは「AOAO SAPPORO」でことし3月に誕生した世界一小さなペンギン、「フェアリーペンギン」です。生後15日で200グラムほどだった体重は、今では800グラムほどになりました。4500件を超える応募の中から、ついに名前が決まりました。（AOAO SAPPORO安藤