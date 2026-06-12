ヨーロッパのトップリーグで主力級の活躍を続けるタレントを揃える今大会の日本(C)Getty Images大会の「ダークホース」に予想された日本歴史的な大会となるか。現地時間6月14日にオランダ代表との北中米ワールドカップ（W杯）の初戦を迎える日本代表への国際的な期待感が高まっている。【動画】鮮烈カウンターでイングランドから先制！三笘薫がウェンブリーを沸かせた会心のゴールの映像グループリーグで対峙する3か国は、オラ