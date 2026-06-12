元サッカー日本代表の巻誠一郎さんは、現役時代、献身的なプレーでファンの感情を揺さぶってきました。2006年にはドイツで開催されたW杯にも出場していますが、メンバー発表の記者会見では最後に名前を呼ばれるサプライズ選出も。間もなく開幕するサッカーW杯を前に、巻さんが当時の心境や北中米大会の見所を語ってくれました。 【写真】「献身的なハードワーク」で日本を支えた巻誠一郎さん