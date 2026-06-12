打撃主要部門でトップを独走し、「三冠王」どころか、プロ野球史上6人目となる「五冠王」への期待が高まる阪神の佐藤輝明。バックネット裏にはメジャーリーグのスカウト陣が陣取り、来季のポスティングを見越して熱視線が注がれている。異次元の領域へ突入した令和のスラッガーに、果たして死角はあるのか。【写真】“ヤカラ”感強めなサトテルと森下翔太のハワイオフショット過去に「三冠（首位打者・本塁打王・打点王）」に