◆サッカー北中米Ｗ杯１次リーグＡ組メキシコ２―０南アフリカ（１１日、メキシコシティー競技場）サッカーＷ杯北中米大会が１１日（日本時間１２日）に開幕し、開催国でＦＩＦＡランク１４位のメキシコが同６０位の南アフリカを２―０で下して白星発進した。後半に相手２人が退場する波乱の展開となった。ボール支配率はメキシコ５５％―南ア３８％（中間７％）、シュート数は１６本―３本、パス数は５３２本―３３９本と