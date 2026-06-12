もし、あなたの人生で最も大きな後悔が、「お金が足りなかったこと」ではなく、「お金を使わなかったこと」だとしたら――。幸福な人生の歩み方を「お金の使い方」から説いたベストセラー『DIE WITH ZERO 人生が豊かになりすぎる究極のルール』は、多くの人が当たり前だと思っている「貯蓄は善」という常識を根本から問い直す一冊だ。実際、内閣府のデータを見ると、人々の金融資産は65歳を過ぎてもほとんど減らず、85歳を超えても