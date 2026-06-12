俳優の山村紅葉さん（65）が11日、小説家デビュー作『祇園の秘密 血のすり替え』出版記念取材会に登場。去年公開された映画『国宝』に影響を受け、小説家デビュー作となる出版本のテーマを決めたことを明かしました。『祇園の秘密 血のすり替え』は、京都の花街と歌舞伎界という2つの伝統文化に、“家” “血” “才能”を巡る人間ドラマを描いた作品。物語は、由緒ある家に生まれた人間たちが背負う宿命と選択を軸に展開。伝統を